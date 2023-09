Controlli dei carabinieri, una patente ritirata per alcool. Due ragazzini segnalati per uno spinello

Nella sera a cavallo tra l’8 e il 9 settembre 2023, i Carabinieri della Compagnia di Abano Terme, sono stati impegnati nello svolgimento di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, in particolar modo di furti in abitazione ed esercizi pubblici. Sono stati effettuati servizi di controllo dei veicoli in transito sulle principali arterie di comunicazione interessando i comuni di Albignasego, Due Carrare, Conselve e Cartura.

Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di più pattuglie delle Stazioni Carabinieri competenti, sono state identificate 61 persone, controllati 41 veicoli e 4 esercizi pubblici. Nel corso del servizio i militari hanno denunciato, in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria una cittadina rumena 30enne residente a Padova, fermata per un controllo alla circolazione stradale e sottoposta alla prova alcolimetrica, risultata positiva con tasso pari a 1,53 Gr/L. con conseguente patente ritirata.

Al Prefetto sono stati inoltre segnalati due giovanissimi fermati sui loro scotter. A entrambi è stato rinvenuto un esiguo quantitativo di hashish in un caso, circa 0,30 grammi, all'altro . 0,40 di marijuana. Il quantitativo di una "canna" a testa, in pratica. Per questo sono stati segnalati alla Prefettura.