Dopo la scazzottate in piazza Duomo, nel weekend il blitz dei carabinieri nelle piazze

Dopo le segnalazioni provenienti soprattutto da alcuni commercianti di piazza Duomo, nel weekend i carabinieri hanno svolto dei servizi speciali di sorveglianza. Supportati da due squadre di Intervento operativo del 4° Battaglione “Veneto” di Mestre, i carabinieri di Padova sono stati impegnati nel centro storico, in particolar modo nel comparto piazze, da piazza Duomo appunto, dino a piazza dei Signori, delle Erbe, della Frutta e Prato della Valle, con l'obiettivo di garantire il sereno svolgimento delle attività commerciali e della "passeggiata" domenicale di padovani e turisti. Un servizio messo in moto per rispondere alla preoccupazione dei gestori dei locali pubblici e dei clienti che nei giorni scorsi erano stati testimoni di risse tra giovani, anche con lancio di oggetti, che avevano creato il panico, tra l’altro, anche tra chi consumava seduto a tavolini e sedie dei bar del centro.. L’attività preventiva ha dato i suoi frutti. Infatti, durante il servizio, non si sono verificate situazioni talI da dover intervenire. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane.