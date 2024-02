Controlli a tappeto in Saccisica: l’esito del maxi-pattugliamento

Nella serata di ieri, sabato 24 febbraio, i carabinieri di Piove di Sacco hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale dei Carabinieri nei comuni di Piove di Sacco, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Legnaro e Saonara, intensificando i servizi perlustrativi nella fascia oraria pomeridiana e serale.

I controlli

Nel corso del servizio, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie delle stazioni competenti per territorio e di squadre Sio del 4° Battaglione Veneto di Mestre, sono state identificate 89 persone, controllati 47 veicoli, 4 esercizi pubblici e 8 soggetti sottoposti ad obblighi, ritirata una patente di guida, contestate 6 contravvenzioni al Codice della Strada e segnalata una persona al Prefetto di Padova per uso di sostanza stupefacente.

L'esito

Nel corso del servizio i militari hanno segnalato al Prefetto di Padova quale assuntore di sostanza stupefacente un 61enne residente a Casalserugo, trovato in possesso di gr 2,95 di marijuana e per guida in stato di ebrezza alcolica un 25enne residente ad Anguillara Veneta, fermato al volante della sua auto con un tasso alcolemico di 0,67 grammi/litro. Elevate infine sanzioni amministrative per ubriachezza molesta ad un 34enne ed un 43enne, entrambi residenti a Casalserugo.