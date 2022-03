Controlli a tappeto nella discoteca dell'Alta, elevate sanzioni per 12.500 euro

Quasi 300 persone controllate, piccoli quantitativi di droga trovati intorno alla pista da ballo e varie violazioni per oltre 12mila euro di multa: questo l'esito dei controlli effettuati nella notte tra sabato 12 e domenica 13 marzo dai carabinieri di Cittadella con il personale del Nas e del Nil oltre ai colleghi del nucleo cinofili di Torreglia e che si sono concentrati in particolare nella discoteca Storya di Santa Giustina in Colle.

Controlli

Nel corso del servizio i militari dell'Arma hanno controllato ed identificato complessivamente 290 persone, segnalando un 22enne alla Prefettura in quanto trovato in possesso di microscopiche quantità di sostanze stupefacenti: (gr. 0,6 di marjiuana e gr. 0,7 di hashish) e rinvenendo a terra all'interno del locale 4 grammi di cocaina e meno di un grammo di marijuana e hashish. Non solo, però: durante il controllo sono state accertate violazioni di natura penale e di natura amministrativa alla normativa in materia di lavoro e sanità ed elevate contravvenzioni per 12.500 euro per la presenza di alcuni lavoratori non assunti regolarmente.