Partono i controlli ai distributori di carburante: in campo i vigili del Camposampierese

Sono partiti i controlli della polizia locale della Federazione del Camposampierese sui distributori di carburante. Le verifiche riguardano il rispetto della trasparenza nelle comunicazioni delle variazioni dei costi. «Tale attività - spiega il comandante Antonio Paolocci - risulta ancora più necessaria in questo periodo alla luce dell'impennata dei prezzi causata dalla crisi internazionale per la guerra in Ucraina. Secondo la normativa vigente, c'è l'obbligo dei gestori degli impianti di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico i prezzi di vendita praticati per tutte le tipologie di carburanti, che poi vengono pubblicati su internet. Così il cittadino può confrontare i prezzi tra i vari distributori sul territorio e trovare facilmente quello più conveniente».

I controlli

Mercoledì 16 marzo gli agenti della terza unità operativa, coordinati dal vice comandante Filippo Colombara, hanno cominciato a controllare per primi tutti gli impianti di distribuzione carburanti disposti lungo le arterie più trafficate, e cioè le strade regionali SR 307 e SR 308, per un totale di 10 aree di servizio. In particolare, gli agenti hanno verificato la corretta esposizione dei prezzi carburante sui pannelli visibili dalla carreggiata e all'interno delle aree di servizio, la corrispondenza tra i prezzi esposti e quelli effettivi alla pompa, ed infine il rispetto dell'obbligo della comunicazione della variazione dei prezzi al Ministero. Nessuna irregolarità è stata riscontrata, anzi i gestori si sono dimostrati molto collaborativi, rendendosi anche loro conto del momento di difficoltà per gli utenti. «L’azione della nostra Polizia locale – spiega il presidente della Federazione Moreno Giacomazzi – si inquadra nell’ambito di una generale attività di controllo sulla trasparenza e per la tutela dei consumatori, che risulta ancora più necessaria in questo periodo soprattutto sul fronte dei carburanti alla luce della irrazionale impennata dei prezzi causata dalla crisi internazionale per la guerra in Ucraina. È evidente che l’intento è quello di evitare, oltre al danno dei rincari, anche la beffa di possibili manovre speculative a danno dei consumatori. Mi auspico che con la sensibile discesa del prezzo del greggio di questi ultimi giorni, ci sia una relativa discesa dei prezzi dei carburanti».