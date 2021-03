Domenica di controlli per il rispetto delle norme anti-Covid, un bar chiuso 5 giorni e 17 sanzioni

Nella giornata di domenica i controlli dei carabinieri in provincia hanno permesso di individuare diversi furbetti che hanno violato le norme anti-contagio. E sono scattate le sanzioni.

I dati

Domenica 21 marzo la compagnia dei carabinieri di Abano Terme ha effettuato diversi controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Sono stati controllati cinque esercizi commerciali e identificate 68 persone, tra cui 20 ciclisti. Nel complesso, sono state elevate 17 sanzioni.

Il bar

Anche i carabinieri della stazione di Codevigo hanno effettuato dei controlli riguardo le regole anti-Covid. Nel bar “Ai tre scaini” di via Roma ad Arzergrande hanno sorpreso sei persone che consumavano, alcune all’interno e altre all’esterno, per altro oltre l’orario di chiusura. Per questo la titolare, una 41enne di origini cinesi, è stata multata e il bar dovrà restare chiuso per cinque giorni.