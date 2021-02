Polizia: espulsioni, denunce per false generalità e droga recuperata

Droga recuperata, espulsioni e false attestazioni sulle generalità. Lunedì le volanti della polizia sono state impegnate nei consueti controlli del territorio che hanno portato a identificare diversi stranieri e a rinvenire della droga nascosta.

Gli interventi

Alle 11.30 sul cavalcavia Borgomagno gli agenti hanno notato un involucro sospetto dentro a un buco del muro alle spalle di un edificio, trovando più di 10 grammi di marijuana occultata dentro a un sacchetto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Quattro ore più tardi (erano le 15.30) i poliziotti di quartiere hanno proceduto al controllo di un 30enne marocchino che è stato indagato per violazione dell'ordine del Questore. L'ufficio immigrazione gli ha poi notificato un nuovo decreto di espulsione, con l'obbligo di lasciare il territorio italiano in 7 giorni. Più o meno alla stessa ora in Prato della Valle una pattuglia ha fermato due tunisini di 20 e 21 anni: il più giovane è stato indagato per false attestazioni sulla propria identità, avendo riferito di essere minorenne per evitare l'espulsione. Infine, nella notte tra lunedì e martedì, verso le 4.30, gli operatori hanno proceduto a identificare due tunisini con precedenti per spaccio che camminavano lungo Cavalcavia Borgomagno: entrambi privi di documenti, una volta accompagnati in ufficio è emerso come abbiano fornito delle false generalità. Tutti e due colpiti da decreto di espulsione, verranno accompagnati al Cpr di Gradisca d'Isonzo in attesa del rimpatrio.