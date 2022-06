Controlli antidroga e antidegrado nell'Alta: cinquanta persone identificate

Sono 50 le persone identificate nell'ultima settimana nell’ambito dei controlli antidroga e antidegrado nei dieci comuni della Federazione del Camposampierese.

Controlli

Il contrasto allo spaccio di droga e contro il degrado urbano nelle zone dei centri abitati è quotidiano e i dati dimostrano peraltro il sensibile incremento dei controlli: dall'inizio dell'anno gli agenti della polizia locale impegnati nei servizi di sicurezza urbana hanno già eseguito 12 sequestri di sostanze stupefacenti. Sono stati rafforzati i controlli anche nei quartieri, con servizi appiedati e stazionamenti nelle zone più frequentate con particolare attenzione anche alle giornate di mercato, come il mercoledì a Camposampiero, dove molti residenti si sono fermati con gli agenti per alcune segnalazioni. A Santa Giustina in Colle sono stati trovati dei giacigli in una casa abbandonata a ridosso del centro, con degli abiti e dei resti di cibo, segno di una recente occupazione. Degli abusivi nessuna traccia per ora, ma i residenti hanno segnalato la presenza di persone straniere, specie durante le ore notturne. A Campodarsego, in un parcheggio del centro un trentenne di Saccolongo è stato sorpreso a fumare uno spinello. L'uomo alla vista dell'auto di servizio ha cercato di gettare via la sigaretta ma è stato notato dagli agenti che hanno recuperato da terra lo stupefacente. Un controllo più approfondito ha poi permesso di trovare della marijuana che il giovane nascondeva nella tasca dei pantaloni. La droga è stata così sequestrata e l'uomo segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Dalla prossima settimana i servizi verranno estesi anche alle ore serali, fino alla mezzanotte.