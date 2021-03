Tra controlli e inseguimenti scattano diverse denunce per possesso di droga

Tra controlli di iniziativa e inseguimenti di persone sospette la squadra delle volanti della polizia di Stato ha denunciato diverse persone in possesso di droga.

I fatti

Si comincia con un inseguimento alle 16.30 di domenica 14 marzo. I poliziotti hanno dato l’alt a una Bmw in via Venezia ma questa non si è fermata. La volante ha cominciato a seguirla fermandola poi a Cadoneghe. Il conducente, un 35enne di Treviso, aveva oltre quattro grammi e mezzo di eroina ed è stato denunciato. Dall’altra parte della città, in via Guizza, intorno alle undici e mezza di quella sera i poliziotti hanno fermato e denunciato un 28enne di Vicenza che aveva più di 4 grammi di marijuana. Il ragazzo è stato anche denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Padova. Un’ora più tardi in via Vipacco la polizia ha controllato i passeggeri di un’auto, 3 ragazzi tra i 22 e 20 anni, tutti in possesso di diversi quantitativi di marijuana. Sono stati sanzionati perché hanno violato il coprifuoco.