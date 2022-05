Ristorante ritrovo di spacciatori chiuso per 30 giorni: controlli interforze in zona stazione

Un ristorante chiuso un mese perché ritrovo di spacciatori, un parrucchiere sanzionato, 40 persone identificate. È l'esito dei controlli interforze messi in campo in via Tommaseo a Padova da polizia (anche con il Reparto prevenzione crimine Veneto), guardia di finanza, polizia locale e ispettorato del lavoro.

I controlli

Nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio sono scattati i controlli a tappeto su tutta la via, con particolare attenzione alle attività commerciali. Sono state identificate in tutto 40 persone, di cui 35 straniere: tra di loro c'erano 22 pregiudicati e un minorenne. Tre stranieri sono stati espulsi perché irregolari. Tra gli altri, le forze dell'ordine hanno controllato un parrucchiere etnico. All'interno stavano lavorando due dipendenti che però non avevano i requisiti professionali: dovranno pagare 1.666 euro di multa. Il titolare, invece, si è visto sequestrare le attrezzature perché mancava il direttore tecnico, pure lui sanzionato per 250 euro. Non è finita qui perché la guardia di finanza multerà il gestore di 500 euro per la mancata emissione dello scontrino fiscale, mentre l'ispettorato del lavoro sta preparando una sanzione di 1.800 euro perché il personale non era in regola. Dopo di che le forze dell'ordine sono passate a un ristorante dove il titolare è stato multato per non aver pagato il canone Rai. All'interno c'erano 16 persone di cui 11 pregiudicate. Personale in borghese della Squadra mobile ha denunciato una 26enne nigeriana sorpresa nel locale con 15 grammi di marijuana suddivisa in involucri e nascosta sotto una sedia: a individuare la droga è stato il cane dell'unità cinofila. Non è la prima volta che il ristorante viene sanzionato perché ritrovo di spacciatori, pregiudicati. La mattina di giovedì 5 maggio è stato notificato il provvedimento firmato dal questore che chiude il locale per 30 giorni.