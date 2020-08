Una coltivazione di marijuana e patenti ritirate: mattinata di controlli per i carabinieri

Piante di marijuana, dosi di stupefacente, guida in stato di ebbrezza e quant’altro. Quattro denunce e una segnalazione in Prefettura sono il risultato di un controllo straordinario effettuato dai carabinieri della compagnia di Este.

I controlli

Le operazioni sono iniziate alle otto di sabato 1 agosto e hanno portato a diverse denunce per reati connessi alle sostanze stupefacenti e alla guida in stato di ebbrezza. A Este è stato denunciato per detenzione illecita di droga un 31enne domiciliato a Vo’: assieme ai colleghi della stazione di Lozzo Atestino, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione del 31enne che all’interno del garage nascondeva 20 piante di marijuana, alcuni contenitori con 10 grammi della stessa sostanza, lampade e altre attrezzature per la coltivazione. È stato segnalato come assuntore, invece, un ragazzo di 23 anni di Monselice: si trovava a bordo della sua Fiat Punto a Este quando i carabinieri lo hanno fermato e hanno trovato un involucro con 2 grammi di marijuana. Lo stupefacente e le attrezzature sono state sequestrate. Tre le denunce per reati connessi all’alcol: un 26enne del Marocco residente a Solesino è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per violenza privata in stato di ubriachezza abituale mentre sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza un 69enne di Stanghella che si trovava sulla sua Fiat 500X con 2,17 g/l di alcol nel sangue mentre guidava nel suo paese, sorpreso dai carabinieri di Boara Pisani, e un 28enne di Megliadino San Vitale con 0,96 g/l mentre guidava a Santa Margherita d’Adige. Ad entrambi è stata ritirata la patente.