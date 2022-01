In 5 giorni 34 multe a chi non indossa la mascherina: molti senza Ffp2 sui bus

Sono 34 le multe staccate dalla polizia dall’inizio del 2022 nei confronti di coloro che non indossano la mascherina, così come prevedono le norme anti-Covid. E i controlli proseguono serrati.

Le multe

Nel giro di cinque giorni sono 34 le multe date a chi circola senza mascherina. O con quella corretta. La maggior parte delle sanzioni, infatti, sono state staccate nei confronti di chi non indossava la mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto pubblico: su autobus e treni non basta la chirurgica o quella di stoffa, la norma ora prevede la Ffp2. Solo nella giornata di mercoledì 5 gennaio i poliziotti hanno controllato 253 persone a Padova tra passanti, titolari di locali e clienti e 20 esercizi pubblici e commerciali: 9 sono le multe elevate, tra cui due a persone che passeggiavano in centro senza mascherina (in zona gialla è obbligatoria anche all’aperto).