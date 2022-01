Controlli sui mezzi: multa di 400 euro a chi non indossa la Ffp2

Come annunciato dopo l'ultimo Cosp che si è tenuto in Prefettura mercoledì 13 gennaio, sono stati intensificati i controlli alle fermate di bus e tram ai quali al personale di BusItalia si sono aggiunti agenti di Polizia Locale, la Questura e i Carabinieri. Proprio questi ultimi, quando era circa mezzogiorno hanno multato due signore, una originaria dell'est europa, perché non indossavano sul tram la mascherina Ffp2 ma semplicemente quella chirurgica.

La contravvenzione è di 400 euro come tutte le sanzioni che riguardano comportamenti che vanno contro le norme per il contenimento del virus. Durante i giorni scorsi l'impossibilità di verificare green pass e documenti e quindi multare gli inadempienti da parte del personale di BusItalia ha innescato questa nuove serie di controlli nei luoghi dove le persone attendono i mezzi pubblici o scendono da essi.