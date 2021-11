Movida, controlli rafforzati anche sul fronte Covid: 14 sanzioni in una serata

Non solo rispetto del regolamento di polizia urbana ma anche delle regole anti-Covid. La polizia ha rafforzato i controlli e nella serata dell’ultimo mercoledì universitario sono state emesse diverse sanzioni.

I controlli

Nella serata di mercoledì 17 novembre la polizia si è concentrata sui luoghi della movida, il Portello e le piazze. Sotto la lente sia il rispetto del regolamento di polizia urbana ma anche il rispetto delle regole anti-Covid visto che i contagi continuano ad aumentare. Nell’area tra via del Portello, il Lungargine Piovego e via Venezia 12 persone sono state sanzionate per violazione delle norme sul consumo di alcolici e 2 per schiamazzi.

Le regole

Nel caso in cui si consumino alcolici al di fuori dei plateatici si riceve una multa di 100 euro. Stesso importo se si passeggia con alcolici in bottiglie di vetro e se si disturba la quiete pubblica. Sono 102 euro, invece, in caso di ubriachezza. Si sale a 280 euro per chi non rispetta il distanziamento e l’uso della mascherina in caso di assembramenti. I controlli saranno intensificati anche per verificare che i titolari degli esercizi pubblici chiedano il Green pass a chi siede e consuma all’interno: verranno impiegati anche agenti in borghese.