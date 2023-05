Stangata per due pubblici esercizi di Padova: le multe superano i 26mila euro

Nella serata e nella nottata a cavallo tra sabato 6 e domenica 7 maggio i carabinieri della compagnia di Padova, unitamente ai militari della squadra di intervento operativo del battaglione di Venezia-Mestre, del Nucleo Antisofisticazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Padova hanno effettuato un mirato servizio di controllo in città, in particolare nel quartiere Arcella.

I controlli

Nel corso dell’operazione sono identificate circa 70 persone e controllati oltre 40 veicoli. Durante un controllo stradale è stato fermato un 38enne di Rubano che, trovato in possesso di 7 grammi di marijuana e di un grinder, è stato segnalato alla Prefettura di Padova quale assuntore con contestuale sequestro dello stupefacente e ritiro della patente. Il Nas e il Nil di Padova hanno invece proceduto al controllo di diversi esercizi pubblici, due dei quali, in quanto inottemperanti ai regolamenti igienico-sanitari in materia di alimenti e amministrativi in materia di tutela del lavoro, sono stati sanzionati rispettivamente con una multa di 16mila e di 10.600 euro. La Compagnia di Padova, dal mese di marzo ad oggi, nel capoluogo euganeo, ha arrestato in flagranza di reato 9 persone e denunciato in stato il libertà altre 8 per reati in materia di sostanze stupefacenti.