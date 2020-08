Tra arresti e sequestri di sostanze stupefacenti: il bilancio dei controlli della polizia in città

223 persone identificate. 21 veicoli controllati. 5 indagati. E tre arresti: questo il bilancio dei maxi-controlli effettuati venerdì 21 agosto dagli agenti della polizia di Padova - con l'ausilio del reparto prevenzione crimine del Veneto - nelle zone della città più "a rischio".

Arresti e sequestri

Gli agenti hanno perlustrato il quartiere Arcella (in particolare l’area San Carlo, nei pressi del centro commerciale e nelle vie limitrofe), Cavalcavia Borgomagno, il centro storico e l’intera area universitaria del Portello: rinvenuti in tutto circa 25 grammi di droga tra eroina, cocaina e marijuana. A finire in manette M.A., 22enne di origini gambiane, sorpreso dagli agenti ai Giardini dell'Arena mentre stava per cedere una bustina di cellophane a un minorenne della provincia di Venezia; F.Y., 36enne di origini tunisine, trovato in via Donghi in possesso di 20 involucri di eroina e 855 euro in contanti; M.R., 17enne di origini marocchine, fermato in via Reni con un involucro di cocaina nascosto in bocca e 690 euro nello zaino.