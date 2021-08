Cinque denunce in un fine settimana, il bilancio dei controlli della polizia

Documenti contraffatti, furti, spaccio. Il fine settimana ha tenuto impegnati i poliziotti su diversi fronti e i controlli hanno coperto diverse zone “calde” della città.

I controlli

Nella mattinata di sabato 7 agosto i poliziotti hanno fermato un’auto in via Bergamini. Il conducente, un 53enne romeno, ha mostrato solo parte del libretto di circolazione e un documento che attestava l’avvenuta revisione. Documento risultato falso. L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo mentre l’uomo è stato denunciato per falso materiale commesso da privato e uso di atto falso. Nella serata, invece, il responsabile del Conad di via Venezia ha chiamato il 113 perché un 37enne italiano ha rubato uno zaino del valore di 40 euro: rintracciato e identificato, è stato denunciato per furto. Nello stesso momento un’altra pattuglia è corsa in aiuto di un cittadino indiano che in via Anfossi ha riconosciuto la sua bici rubata il giorno prima: in sella c’era un 30enne tunisino con precedenti di polizia, che è stato denunciato per ricettazione. Nel pomeriggio di domenica 8 agosto è stato denunciato un 17enne tunisino per spaccio di hashish: gli agenti lo hanno bloccato in via Callegari. In serata uno degli addetti alla sicurezza dei Giardini dell’Arena è stato aggredito da un passante ubriaco, un 25enne della provincia di Treviso, che non voleva allontanarsi da uno dei chioschi. I poliziotti lo hanno denunciato per il reato di percosse.