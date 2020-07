Droga rinvenuta nelle aiuole e recupero di mezzi rubati: continuano i controlli della polizia

Sequestro di marijuana, hashish, cocaina e ancora il recupero di un motorino rubato. È il risultato dell’ultimo controllo della Sezione Volanti della polizia.

I controlli

Nel pomeriggio di martedì 21 luglio le Volanti hanno concentrato la loro attenzione nelle piazze, alla Stanga, all’Arcella e in stazione. L’obiettivo era la lotta allo spaccio e alla micro-criminalità. Vicino ai Giardini dell’Arena, in piazzetta Forzatè, l’unità cinofile ha trovato e sequestrato 13,89 grammi di hashish e 2,89 grammi di marijuana, nascosti all’interno di un’aiuola. Subito dopo gli agenti si sono spostati all’Arcella e in via Bernina sono stati sequestrati altri 12,7 grammi di marijuana, questa volta occultati sotto un’auto parcheggiata. Un’altra Volante, mentre percorreva via Fornace Morandi, ha notato uno straniero a bordo di un motorino che, alla vista della polizia, ha abbandonato il mezzo ed è scappato a tutta velocità. Il motorino era stato rubato lo scorso 14 luglio ed è stato riconsegnato al legittimo proprietario, un 42enne originario del Bangladesh. Sulla stessa via è stato controllato un 23enne con precedenti penali perché si trovava all’interno della propria auto ferma sulla via e aveva un atteggiamento sospetto. Il ragazzo aveva 0,55 grammi di cocaina ed è stato quindi segnalato in Prefettura come assuntore oltre che denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per aver ostacolato le operazioni di controllo della polizia.