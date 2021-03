Polfer: controlli nelle stazioni del Veneto, 6 indagati e oltre 2mila persone controllate

Sei indagati a vario titolo, 2.257 persone controllate e 238 servizi di vigilanza nelle stazioni, di cui 12 servizi anti-borseggio, attuati in abiti civili: è questo il bilancio dei controlli effettuati, nell’ultima settimana, dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto.

L'attività

In particolare, una 19enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, poiché riconosciuta responsabile di alcuni furti perpetrati a bordo treno. A seguito dell’attività di indagine, effettuata anche con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, il personale della squadra di Polizia Giudiziaria ha identificato nella giovane donna, peraltro già nota alle forze dell’ordine per i

numerosi precedenti penali, l’autrice di vari furti, commessi in momenti diversi, ai danni di viaggiatori in partenza dalla stazione lagunare. La 19enne, già fermata dagli stessi operatori Polfer nei giorni scorsi, è stata anche indagata per l’inottemperanza al foglio di via Obbligatorio, emesso l’estate scorsa dalla Questura di Venezia, con la durata di tre anni. Nella stazione di Padova sono stati emessi due provvedimenti di Daspo urbano nei confronti di persone senza fissa dimora, solite trattenersi in ambito ferroviario,

arrecando disturbo ai viaggiatori.