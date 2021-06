Due arresti e sei denunce in un weekend, si intensificano i controlli straordinari della polizia

Spaccio e reati predatori. Nei quartieri dove questi reati si verificano di più la polizia ha attivato dei controlli straordinari durante tutto il fine settimana.

I controlli

Tra venerdì 18 e domenica 20 giugno sono stati arrestati due cittadini stranieri, uno perché su di lui pendeva un ordine di carcerazione, l’altro perché colpevole di aver recato lesioni in via Berti a un connazionale: è stato colpito dal divieto di dimora nel comune di Padova. Sei, invece, le persone denunciate: una per furto e danneggiamento, due per inosservanza del foglio di via obbligatorio, una per manifesta ubriachezza e inottemperanza al divieto di dimora in Veneto, una per inottemperanza all’ordine del questore. E poi ancora sono state controllate 209 persone e 54 veicoli.