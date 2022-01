Serve i clienti senza mascherina e non mostra il Green pass: scatta la multa

Giovani al parco che lanciano petardi, un barista che non vuole seguire le norme anti-Covid e un automobilista con patente scaduta da sei anni. Proseguono i “pattuglioni” predisposti dal comandante Antonio Paolocci nei comuni della Federazione del Camposampierese.

I controlli

Sabato 29 gennaio i vigili si sono concentrati su Borgoricco. Al parco dei Pensieri hanno identificato un gruppo di minorenni che si divertiva a lanciare petardi e fuochi d’artificio. Poco dopo sono entrati in un bar e alla richiesta al titolare di mostrare il Green pass questi ha cominciato a snocciolare presunte norme che impedirebbero alle forze dell’ordine i controlli. I vigili, con pazienza, hanno richiesto la certificazione verde all’uomo che ha fatto finta di non sentire e ha continuato a servire i clienti, per altro senza indossare la mascherina e invitandoli a non mostrare alla polizia il Green pass. I clienti hanno avuto più buon senso e per evitare la multa hanno fatto vedere i Qr code agli agenti. Al titolare è stata contestata la violazione amministrativa per omessa esibizione della certificazione verde e per non avere indossato la mascherina nel servizio con i clienti. Oltre ai mille euro totali di sanzione, ora rischia la la chiusura dell’esercizio fino a trenta giorni, in quanto recidivo essendo stato già multato due settimane prima durante un controllo dei carabinieri. In ultimo, i vigili hanno fermato a San Michele delle Badesse un automobilista di San Martino di Lupari. Inizialmente ha detto di aver smarrito la patente ma in realtà si è scoperto che il documento è scaduto da sei anni. L’uomo ha ricevuto una multa e dovrà sostenere di nuovo un esame di guida se vorrà di nuovo la patente.