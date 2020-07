Polizia locale sui mezzi pubblici per verificare il corretto utilizzo delle mascherine: i controlli

Per certificare il rispetto delle norme anti-Coronavirus: nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio agenti della polizia locale di Padova hanno controllato tram e bus in transito in città per verificare soprattutto il corretto utilizzo delle mascherine, obbligatorie all'interno dei mezzi pubblici.

Diego Bonavina

Dichiara in merito Diego Bonavina, assessore con deleghe alla sicurezza urbana: «È andata molto bene, qualche passeggero la portava abbassata sul mento ed è stato invitato a indossarla regolarmente ma non è stata elevata alcuna sanzione. Siamo davvero molto soddisfatti, e continueremo a effettuare controlli anche nei prossimi giorni».