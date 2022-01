Lo fermano ubriaco alla guida, rifiuta l'alcoltest: convinto dal suo avvocato

Sono ricominciati i servizi speciali di prevenzione (predisposti dal comandante Paolocci) da parte della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese. Mercoledì sera è toccato a Santa Giustina in Colle, dove quattro pattuglie del reparto sicurezza urbana più l'unità cinofila hanno controllato principali arterie del paese, esercizi pubblici, quartieri residenziali e zone industriali: una quarantina le macchine fermate e oltre sessanta le persone identificate.

Immigrazione clandestina

La serata è iniziata con un breve briefing dove ha partecipato di persona anche il sindaco di Santa Giustina in Colle, Moreno Giacomazzi, nonché attuale presidente della Federazione. Proprio il sindaco ha indicato alle pattuglie - coordinate dal vicecomandante Filippo Colombara - diversi luoghi sensibili dove puntare l'attenzione. Le auto della polizia locale hanno così effettuato prima dei posti di controllo lungo via Dante e sulla strada provinciale. Qui è stato fermato in bicicletta un giovane straniero di origini marocchine: al controllo ha esibito un permesso di soggiorno spagnolo risultato scaduto di validità, affermando di essere arrivata in Italia da qualche mese per trovare dei parenti. Dopo le procedure di identificazione, il giovane è stato segnalato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Padova per le pratiche di espulsione. Gli agenti hanno poi controllato due bar nel centro del paese: tutti i clienti sono risultati in regola con il Green Pass rafforzato e anche gli apparecchi da gioco nelle sale slot erano regolarmente spenti nelle fasce di interruzione previste.

Guida in stato di ebbrezza

Le pattuglie si sono poi spostate in via Villarappa, dove poco prima di mezzanotte è stata controllata una Fiat Punto proveniente da San Giorgio delle Pertiche. Il conducente aveva tentato di eludere il posto di controllo, fermandosi in una piazzola laterale prima della pattuglia, e cercando di nascondersi all'interno dell'auto, ma la manovra non è sfuggita agli agenti che lo hanno subito raggiunto. L'uomo, un 45enne pluri-pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, era visibilmente alterato per l'abuso di alcolici e si è rifiutato in un primo momento di dare i documenti agli agenti e di effettuare l'alcoltest. Dopo aver parlato con il proprio avvocato ed avendo capito in che guaio si era messo, è tornato a più miti consigli e si è reso disponibile ad effettuare la misurazione del tasso alcolemico. Tasso che è risultato così di 1,42 g/l, comunque quasi tre volte quello massimo consentito di 0,5 g/l. L'uomo, originario dell'Europa dell'Est e residente in un comune confinante, è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza e rischia ora un'ammenda da 800 a 3.200 euro, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Pene comunque dimezzate rispetto a quelle previste nel caso avesse insistito nel rifiuto. Questa è già la terza denuncia effettuata dagli uomini del comandante Paolocci dall'inizio dell'anno.

"Pattuglioni"

I cosiddetti “pattuglioni” della Polizia Locale continueranno anche nelle prossime settimane, visti gli ottimi risultati che stanno avendo in termini di contrasto all'illegalità, oltre anche al riscontro positivo da parte della cittadinanza che vede con favore una maggiore presenza di agenti in divisa sul territorio, specie in orari serali e notturni. Giovedì pomeriggio una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nei controlli dei parchi pubblici, ha identificato una decina di giovani, tutti minorenni, presso i giardini di Loreggia. Poco distante dal gruppo di ragazzi la pattuglia ha poi rinvenuto un bilancino di precisione e un coltello, probabilmente abbandonati in tutta fretta da qualcuno per disfarsene alla vista della agenti in divisa.