Sono 165 i veicoli controllati dalla polizia locale l'ultimo giorno del 2020: 4 multe

Sono 165 i veicoli controllati tra il pomeriggio e la serata dell’ultimo dell’anno dalle pattuglie della polizia locale. E sono state comminate anche delle sanzioni per spostamenti non consentiti.

I controlli

La notte di Capodanno le pattuglie della polizia locale hanno controllato veicoli, persone e autocertificazioni. Le auto controllate sono state 115 per complessive 175 persone e gli agenti hanno dato un’occhiata anche a 34 attività commerciali, risultate regolarmente chiuse. Le autocertificazioni esaminate sono state 103 e per due persone è scattata la multa perché il loro spostamento non rientrava nelle categorie di necessità. Ma l’attività di controllo è cominciata già dal pomeriggio con 50 veicoli controllati e due sanzioni per spostamenti non consentiti. Per quanto riguarda i botti e i festeggiamenti di Capodanno, la polizia locale non ha registrato problemi.