Controlli della polizia a parrucchieri e centri estetici: raffica di multe e chiusura del parrucchiere

Un parrucchiere connesso a una sala scommesse e un centro estetico sono finiti nel mirino della polizia: uno di questi, a causa di diverse violazioni, è stato chiuso per 5 giorni.

Il controllo

Martedì 31 agosto i poliziotti della squadra amministrativa e gli agenti di polizia locale della squadra attività economiche hanno effettuato un controllo congiunto in tre esercizi. Hanno cominciato da un parrucchiere in via Jacopo Avanzo, gestito da un 51enne nigeriano: all’interno c’erano tre pregiudicati senza mascherina e questo è costata la chiusura per 5 giorni per le violazioni alle norme anti-Covid e la multa di 400 euro, a cui si è aggiunta l’ammenda di 250 euro perché il responsabile era assente. Da una porta si accedeva a una sala scommesse che dà su via Fasolato e anche questo è illecito: altri 250 euro di multa. Nella sala scommesse c’era un uomo con precedenti e sul quale pendeva un provvedimento di espulsione. Infine, è stato controllato il centro estetico di via Trieste dove però mancavano i responsabili e quindi sono fioccate altre multe per un totale di 1.360 euro.