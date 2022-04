Controlli rafforzati in zona stazione dopo l'aggressione di fronte al McDonald

Saranno rafforzati i controlli nella zona della stazione ma ciò che è accaduto di fronte al McDonald non rientra nell'ambito delle risse organizzate sui social su cui Prefettura e forze dell'ordine avevano acceso la lente.

I fatti

Nel pomeriggio di mercoledì 6 aprile in Prefettura si è discusso anche degli utlimi fatti di cronaca. Domenica 3 aprile una ventina di persone hanno accerchiato un giovane al McDonald vicino la stazione, l'hanno picchiato e sfregiato. I colpevoli non sono ancora stati individuati. «Disporrò l'intensificazione dei controlli in quella zona - ha detto il prefetto Raffaele Grassi - Si tratta comunque di fatti non riconducibili ai fenomeni delle scorse settimane che riguardano le risse organizzate tramite social network. Quest'ultimo tema lo stiamo affrontando». Prosegue l'attività dell'osservatorio sul disagio giovanile e le attività per prevenire fatti come risse e bullismo.