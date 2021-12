Ai controlli della polizia locale partecipa anche il sindaco: «La sicurezza è una priorità»

Il sindaco di Piombino Dese, Cesare Mason, ha partecipato ai pattugliamenti serali della polizia locale. «Ho affiancato gli agenti all'inizio del servizio di controllo straordinario del territorio, svolto nell’ambito del progetto messo in campo dal comandate Antonio Paolocci - ha detto il sindaco - Più sicurezza è una delle nostre priorità: controllo del territorio, ordine pubblico, implementazione dei sistemi di videosorveglianza, sinergia tra amministrazione e forze dell’ordine».

I controlli

Il servizio della serata di domenica 12 dicembre era mirato in particolare a contrastare i reati di tipo predatorio, un fenomeno che sta colpendo tutta l'Alta padovana in questo periodo. Nei giorni scorsi i pattugliamenti erano stati già organizzati a Villanova di Camposampiero e a Villa del Conte. «Sono attività molto significative - spiega il comandante Paolocci - perché fanno notare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, aumentando quindi il senso di sicurezza dei cittadini. Questo è solo l’inizio di un percorso di controllo e prevenzione che porterà tutta la Federazione ad essere ancora più sicura. Un’attività che sarà ripetuta per tutto il mese in ognuno dei 10 comuni, proprio per tenere la guardia molto alta su questo fronte». Quattro le pattuglie messe in campo sotto la regia del vice-comandante Filippo Colombara, oltre all'unità cinofila e Olaf, il pastore tedesco “grigione” antidroga in dotazione alla polizia locale della Federazione. Gli agenti hanno effettuato diversi posti di controllo, sia nel centro di Piombino Dese che nella frazione di Torreselle, fermando oltre una quarantina di veicoli e contestando sei violazioni al codice della strada. Un conducente extracomunitario è stato trovato non in regola coi documenti di soggiorno e segnalato all'Ufficio immigrazione della Questura. In un casolare semi abbandonato sono stati identificati due cittadini stranieri, risultati in regola con i documenti. Alla stazione dei treni sono state identificate una decina di persone, tra le quali due minorenni trovati a scendere da un convoglio sprovvisti dell'obbligatorio Green pass, ora necessario per servirsi dei mezzi pubblici. Diverse irregolarità sono state riscontrate anche durante il controllo di un pubblico esercizio del centro. In totale sono state oltre una sessantina le persone identificate e controllate.