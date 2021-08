Controlli alla stazione, un arresto e quattro daspo

Due persone arrestate, otto indagati, 1.755 persone controllate e oltre 200 pattuglie impegnate in stazione, di cui 11 in abiti civili per i servizi antiborseggio: è questo il bilancio dei controlli effettuati, nella settimana di Ferragosto, dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, impegnato anche in servizi di vigilanza a bordo treno e in attività di pattugliamento lungo le tratte ferroviarie di competenza.

Stazione

Nella stazione di Padova, la Polfer ha arrestato un 30enne per violazione alla normativa sull’immigrazione in quanto inottemperante al divieto di reingresso in Italia per una durata di anni 5. Lo scorso luglio, l'uomo era stato allontanato coattivamente dal territorio nazionale tramite un volo aereo. Nello scalo patavino sono stati emessi, inoltre, 4 provvedimenti di allontanamento nei confronti di persone, senza fissa dimora, solite aggirarsi per lo scalo infastidendo i viaggiatori; due di loro sono stati sanzionati per ubriachezza molesta.