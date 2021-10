Controlli di massa in città: per strada 59 carabinieri e 29 mezzi

Una giornata di maxi-controlli: tra il pomeriggio e la sera di venerdì 29 ottobre il comando provinciale dei carabinieri di Padova ha organizzato un servizio coordinato a largo raggio con posti di blocco lungo le arterie principali e controlli mirati nelle stazioni ferroviarie e degli autobus.

Controlli

Imponente il dispositivo messo in campo, con l’impiego di 59 militari (di cui anche appiedati) e 29 mezzi tra cui stazioni mobili. Nel complesso sono state controllate 151 autovetture e 205 persone, elevate 6 contravvenzioni al codice della strada e due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Controllate anche persone sottoposte a obblighi di permanere in casa, oltre a sei esercizi pubblici.