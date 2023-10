Controlli sulle strade, ritirate 15 patenti. Automobilista trovato con tasso alcolemico tre volte superiore al consentito

Una serata di controlli quelli che si sono effettuati lungo via Chiesanuova, coordinati dalla Polizia Stradale di Padova. Sono iniziative messe in campo nell'ambito della prevenzione di incidenti, in conseguenza anche alle tante vittime che hanno perso la vita o che sono state seriamente ferite nell'ambito di incidenti stradali. Per questo da mesi, soprattutto nelle notti del weekend sono presenti lungo le strade postazioni per verificare le condizioni dei guidatori.

La notte scorsa sono stati così fermati 81 veicoli e controllati i conducenti, di questi 15 sono stati trovati con tasso alcolemico superiore al consentito. Il caso più eclatante è quello che riguarda un impiegato 45enne che proveniva da un locale. Gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,95 quando il massimo consentito è 0,5. Un operaio trentaquatrenne, anche lui proveniente da un locale, è stato trovato con un valore pari a 1,85. An 28enne, anch'esso proveniente da un locale, è stato rinvenuto un tasso alcolemico di 1,47. Gli altri fermati invece provenivano per lo più da situazioni private, come cene o ritrovi con amici. A queste persone, che sono la maggioranza, è stato riscontrato mediamente una percentuale nel sangue superiore di poco al limite consentito, con valori che oscillano tra 0,57 e 0,90 fino ad arrivare, in unico caso, a 1,20.