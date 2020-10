Operazione "Strade sicure" della Polfer: 600 i controlli nelle stazioni di tutto il Veneto

Sono sette le sanzioni amministrative comminate dalla polizia ferroviaria per la violazione di norme anti-Covid e per possesso di droga all’interno delle stazioni. È il bilancio dell’operazione “Strade sicure”.

I dati

Sono state indagate tre persone ed effettuati 600 controlli in tutto il Veneto, grazie agli 88 agenti della Polfer impiegati nell’operazione, con l’aiuto delle unità cinofile della guardia di finanza di Padova e Treviso. E ancora, 25 gli scali ferroviari interessati, dove i controlli si sono estesi anche a centinaia di bagagli. Durante i controlli sono stati utilizzati metal detector portatili e smartphone, che consentono la lettura ottica e la verifica in tempo reale dei documenti di identità, agevolando e velocizzando le procedure di identificazione. A Padova sono stati emessi due Daspo urbani nei confronti di un uomo senza fissa dimora e di una 43enne, sanzionata anche per ubriachezza molesta. Nella stessa stazione la Polfer ha denunciato un uomo per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e per il divieto di ritorno a Padova per 3 anni. Spostandosi a Mestre, gli agenti hanno denunciato due persone per rifiuto di declinare le proprie generalità e per furto aggravato: un 27enne è stato pizzicato mentre rubava del cibo al buffet della stazione ed è stato denunciato anche per ricettazione perché aveva due abbonamenti al trasporto pubblico locale intestati ad altri. Anche a Venezia Santa Lucia gli agenti hanno avuto il loro da fare: hanno ritrovato una 14enne trevigiana, la cui scomparsa era stata denunciata dal padre.