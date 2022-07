Controlli straordinari in corso ad Oltrebrenta dopo la rissa da far west

Le contromosse dopo la violenta lite fuori da un bar nelle scorse settimane: è ancora in atto oggi, martedì 26 luglio, a Noventa Padovana in via Venezia - ovvero nel quartiere Oltrebrenta - un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal Questore di Padova Antonio Sbordone e finalizzato alla lotta delle attività illecite.

Controlli

Oltre alla polizia di Stato, il servizio (iniziato alle prime luci dell'alba) vede presente sul posto l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la polizia locale di Noventa Padovana.

In via Venezia le forze dell'ordine hanno recuperato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente che ora sarà analizzato. E' stato accompagnato in Questura un cittadino nigeriano. L'attività si è poi spostata in un condominio di via Tazzoli sempre nella zona di Oltrebrenta. Qui è stato sorpreso un cittadino sprovvisto di documenti che anch'egli è stato portato negli uffici della Questura per tutti gli accertamenti del caso. Quello che si sono trovati di fronte le forze dell'ordine è stato un ambiente degradato, con totale assenza delle utenze luce, gas, condizioni igienico sanitarie ai limiti della sopravvivenza.

Al controllo interforze hanno partecipato anche il sindaco Marcello Bano, l'assessore alla Sicurezza Nicola Cannistraci e l'assessore ai Servizi sociali Giovanna Carraro. Il primo cittadino è stato molto duro sul controllo avvenuto in via Tazzoli: «Quando avrò in mano la relazione di chi ha operato stamani, dichiarerò l'inagibilità del condominio e metterò il titolare dell'immobile di fronte alle proprie responsabilità. E' doveroso condannare chi delinque, chi spaccia e non rispetta le regole, ma useremo la tolleranza zero anche nei confronti di chi, a fini di lucro, affitta immobili senza poi verificare cosa accada all'interno e soprattutto lo stato di salute degli ambienti. Fino a quando sarò il sindaco di Noventa, non ammetterò più situazioni così degradate. Una condizione drammatica, con la presenza tra l'altro di minorenni che è inammissibile che possano crescere in questi tuguri. Quella odierna è una giornata importante per tutto il paese, abbiamo dato un primo messaggio che da queste parti vige la tolleranza zero. Spaccio, violenza, clandestinità e mondo sommerso, con sfruttamento della povera gente per guadagnarci sopra, non sono ammessi. Seguiranno altri pattuglioni per tenere sotto controllo tutte quelle zone dove la gente vive senza regole, a tutto danno del decoro urbano».