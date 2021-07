Tre arresti e quattro denunce in una giornata: continuano i controlli straordinari della polizia

Tre arresti, quattro denunce e 28 grammi di hashish sequestrati. È solo una piccola parte della mole di lavoro che ha visto impegnati i poliziotti nei controlli straordinari decisi dal questore Isabella Fusiello.

I controlli

Nella giornata di mercoledì 21 luglio sono state arrestate 3 persone e altre 4 sono state denunciate, quelle identificate sono state 125 mentre i posti di controllo sono stati 4. 34 i veicoli controllati, 9 le persone accompagnate in questura, un ordine di allontanamento dal territorio nazionale e 28 i grammi di hashish sequestrati a carico di ignoti. In piazzale stazione sono stati identificati due uomini, uno dei quali la sera del 18 luglio si è presentato sotto casa della compagna (nonostante il provvedimento di allontanamento) e, ubriaco, l’ha tempestata di telefonate dicendo di volersi vendicare: ora è in carcere. La droga è stata trovata con l’aiuto del cane antidroga Pavlov vicino a Galleria San Carlo, nascosta tra le siepi.