Controlli sulle strade, ritirata una patente per guida in stato di ebbrezza

La Sezione di Polizia Stradale di Padova ha denunciato questa notte una donna, trentenne e residente in Friuli, perché trovata alla guida della sua autovettura con un tasso alcolico pari a 1,36. Quasi tre volte sopra il cosentito.

Sanzione

La donna, una insegnante, proveniva da un’abitazione privata ed è stata fermata in via San Marco dalla Polizia di Stato. Sottoposta all'alcol test, inevitabile la sanzione. Nel corso della stessa serata, nel corso di uno specifico servizio effettuato dalla Polizia di Stato e finalizzato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, con particolare riferimento alla guida sotto l’influenza di alcool, sono stati controllati altri 18 conducenti e sono stati tutti trovati in regola.