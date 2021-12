Controlli a campione e squadre dedicate: ci si prepara alla verifica del Super Green pass

Manca poco all’entrata in vigore del Super Green pass e le forze dell’ordine si stanno preparando per i controlli.

Il Cosp

Si è tenuta mercoledì 1 dicembre la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) con il prefetto Raffaele Grassi, le istituzioni cittadine e provinciali e le forze dell’ordine, oltre alle associazioni di categoria, a un rappresentante dell’Ulss 6 Euganea e di Busitalia. Saranno effettuati dei controlli a campione in fasce orarie diverse con l’impiego di squadre dedicate. L’inosservanza delle disposizioni possono portare a una multa e, nei casi più gravi, alla sospensione della licenza da 1 a 10 giorni. «Sono molto soddisfatto – ha dichiarato al termine il prefetto - della piena condivisione d’intenti che ho registrato nel corso della riunione da parte di tutti i soggetti a vario titolo presenti. Confido che ciascuno farà la propria parte per assicurare puntualità ed efficacia ai controlli. Solo con la piena collaborazione di tutti potremo vincere la battaglia contro il virus ed è per questo che ritengo fondamentale anche il contributo dei singoli cittadini che sono chiamati a rispettare e a pretendere il rispetto delle regole. Mi affido, quindi, al senso di responsabilità della comunità, rinnovando, oltremodo, l’invito alla vaccinazione, unico antidoto per la pandemia. Si seguano le indicazioni della scienza».