Super Green Pass, 13 sanzioni elevate nel primo giorno di controlli

In data 6 dicembre 2021 è iniziata, in tutta la Provincia di Padova, la campagna di controlli sistematici delle misure di contenimento del virus prescritta dal decreto legge 172/2021. Come noto, l’attenzione è stata focalizzata, in particolare, sulle certificazioni verdi sia nella versione base che in quella rafforzata appena entrata in vigore.

Controlli e sanzioni

Nella prima giornata di verifiche ad opera delle forze dell’ordine, coadiuvate dalle polizie locali in città e in provincia, sono state controllate 2.310 persone e 492 esercizi commerciali. Le sanzioni irrogate sono state, rispettivamente, 9 e 4, a comprova della diffusa attenzione, da parte della cittadinanza, delle norme di contenimento del virus.

Prefetto

Dichiara Raffaele Grassi, Prefetto di Padova: «I dispositivi d’intervento hanno funzionato bene. Le forze dell’ordine e le polizie locali hanno trovato ampia collaborazione da parte delle persone e dai titolari delle attività economiche controllate. Non si sono riscontrate peculiari criticità nel corso dei controlli sul trasporto pubblico locale, svolti anche grazie alla collaborazione con Busitalia. Anche gli studenti si sono dimostrati disponibili e collaborativi con gli addetti al controllo. La prima e impegnativa giornata di controlli ha testato la bontà del Piano operativo le cui indicazioni sono state ampiamente realizzate dalle forze dell’ordine e dalle polizie locali cui rivolgo i miei ringraziamenti per il lavoro svolto. Oltre 2.000 persone controllate a campione e 492 attività economiche verificate

dimostrano l’attenzione che stiamo prestando affinché si possa passare un Natale in sicurezza a beneficio della comunità di Padova che ringrazio per la prova di grande collaborazione. 13 sanzioni comminate in tutto sono la dimostrazione di come, davanti alle irregolarità, si debba procedere con la necessaria fermezza. I servizi così definiti in base al Piano continueranno nei prossimi giorni».