Controlli sui mezzi pesanti stranieri: multe per oltre 50mila euro nel 2021

Continua incessante l'impegno della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese in tema di controlli sui mezzi pesanti, che si sono intensificati a partire dallo scorso anno con la creazione di un nucleo specializzato di agenti (guidati dal vice-istruttore Alberto Maccatrozzo, esperto in materia).

Controlli

Il nucleo specializzato della polizia locale “federata” ha intrapreso già dal 2020 una sistematica attività per il controllo dei veicoli che esercitano attività di autotrasporto merci e cabotaggio, e così è avvenuto anche durante tutto il 2021 con frequenza mensile. «Nello specifico - spiega il comandante Antonio Paolocci - il cabotaggio è l’effettuazione di un trasporto all’interno di un Paese comunitario, diverso da quello dove ha sede l’impresa: come se un’azienda di trasporti tedesca trasportasse delle merci da Milano a Genova. Il cabotaggio autorizza un vettore comunitario non residente in uno Stato ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti di merci su strada dal territorio di un altro Stato comunitario senza avere sede nello stesso. Questa concessione prevede, ovviamente, il rispetto di tutte le normative dello stato "ospitante", e un’articolata serie di adempimenti fiscali e amministrativi». I controlli in materia, svolti durante tutto l’anno in prevalenza sulla S.R. 308 “Nuova Strada del Santo” ma anche sulle strade provinciali interne a significativa percorrenza di mezzi dediti al trasporto internazionale, hanno riguardato principalmente la regolarità amministrativo-fiscale dei documenti, l’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento ed il rispetto delle ore di guida e di riposo al fine di tutelare la sicurezza stradale.

Sanzioni

In totale sono stati eseguiti accertamenti su 175 veicoli comunitari ed extracomunitari, nel corso dei quali sono state accertate 162 sanzioni per un totale di 51 mila euro. Le sanzioni sono state comminate nella maggior parte dei casi nei confronti di veicoli immatricolati all’estero circolanti nel territorio nazionale per violazione alla legge n. 298/1974 e nello specifico per la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 e conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo. Le violazioni accertate sono state quindi riscontrate attraverso l’esame delle registrazioni del tachigrafo (o di altri elementi relativi alla circolazione del veicolo oggetto di controllo stradale, quali, ad esempio, le risultanze attestanti il pagamento di pedaggi autostradali, le registrazioni di transiti sulle cosiddette "piste telepass", ecc.), non risultate coerenti e conformi con le prove documentali che devono essere conservate a bordo ed esibite in sede di controllo. «Si tratta di un programma di controlli mirati eseguiti dal Nucleo autotrasporto della polizia locale durante tutto l’anno nei comuni della Federazione - aggiunge il comandante Paolocci - e che si pone l’obiettivo di ampliare la natura delle verifiche da effettuare per il rispetto delle ore di guida e di riposo contribuendo tra l'altro a garantire maggior sicurezza». Conclude Moreno Giacomazzi, presidente di turno della Federazione: «Questa attività di monitoraggio sui mezzi pesanti, oltre al rispetto della normativa di settore, è utilissima per combattere e in generale colpire i fenomeni di concorrenza sleale che vede nel cabotaggio abusivo una delle massime espressioni a svantaggio chi rispetta la legge nel mondo dei trasportatori soprattutto di nazionalità italiana».