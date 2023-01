Alla guida sotto effetto dell'acol: tredici patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza nel weekend

Anche questo weekend controlli in città e provincia per il contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera. Su 74 conducenti controllati 8 sono stati denunciati e 13 patenti ritirate.

Posti di blocco

Tra coloro che non sono potuti rientrare a casa con la propria auto ci sono operai, liberi professionisti e qualche studente. Provenivano quasi tutti da ristoranti o birrerie. La Polizia Stradale di Padova ha effettuato un servizio mirato a contrastare l’utilizzo e l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti alla guida. Un dispositivo rinforzato, che ha previsto l’impiego congiunto di più operatori tra cui Polizia Stradale, Squadra Volanti della Questura e gli operatori della Polizia Municipale di Padova ed un Medico della Polizia di Stato. I controlli in via Chiesanuova e in via dei Vivai, nel comune di Saonara.