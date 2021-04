Oltre 600 persone controllate dai carabinieri tra Pasqua e Pasquetta in provincia: raffica di denunce e multe

Le feste di Pasqua hanno aumentato il lavoro dei carabinieri che hanno pattugliato le strade. Nell’Alta sono state controllate complessivamente 538 persone tra Pasqua e Pasquetta mentre nella Bassa sono state staccate cinque sanzioni per guida in stato di ebbrezza.

Le sanzioni

Nei due giorni di festa i carabinieri della compagnia di Este hanno controllato 128 persone di cui alcune sono state denunciate, 111 veicoli e 30 locali pubblici. A Este sono quattro le persone denunciate: in via Atheste una 51enne albanese di Monselice guidava ubriaca e le è stata ritirata la patente, mentre il 30enne di Este fermato in via Pescheria Vecchia e il 45enne moldavo residente in paese che guidava su via Martiri della Libertà sono stati sia denunciati perché alticci al volante sia multati perché fuori casa senza un valido motivo; in via Principe Amedeo, invece, un 21enne di Este positivo al Covid è stato trovato a passeggio, in violazione della quarantena. In via Sbarra a Borgo Veneto un 56enne guidava ubriaco ed è uscito di strada quindi è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. A Stanghella un 23enne albanese residente a Rovigo è stato trovato con mezzo grammo di marijuana, perciò è stato segnalato alla Prefettura come assuntore e la stessa sorte è toccata a un 22enne di Borgo Veneto. A Villa Estense un 31enne di Granze è stato multato perché fuori casa senza un valido motivo mentre in via Roma a Granze un 22enne è stato trovato a fumare uno spinello mentre guidava ed è stato denunciato. La compagnia di Cittadella ha controllato 538 persone, 121 locali pubblici e sanzionato 10 persone per essere fuori casa senza motivo di necessità.