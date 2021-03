Non si ferma all'alt e rischia di investire il carabiniere nella sua folle corsa: denunciato

Non solo non si è fermato all’alt dei carabinieri ma ha anche quasi investito uno di loro nella sua folle corsa. Un 23enne è stato denunciato.

Il fatto

La sera di domenica 21 marzo un 23enne di Legnaro stava guidando lungo via Valmarana a Saonara. In auto c’erano altre due persone, un 22enne di Legnaro e un 21enne di Saonara. Ad un certo punto l’auto è incappata in un posto di blocco dei carabinieri che stavano effettuando dei controlli sulla circolazione. Uno dei militari si è sporto per dare l’alt ma il 23enne non si è fermato, anzi, ha proseguito la sua corsa: se il carabinieri non si fosse spostato velocemente sarebbe stato investito in pieno. La corsa del giovane è terminata in via San Polo Basso a Sant’Angelo di Piove di Sacco dove è uscito di strada. I tre occupanti della vettura sono rimasti illesi. I carabinieri hanno perquisito l’auto e i tre ragazzi, trovando nelle tasche del conducente 17 grammi di marijuana. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di droga a fini di spaccio e tutti e tre sono stati multati per la violazione delle norme anti-Covid.