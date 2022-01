Controllo interforze nell'area Funghi: sequestrati due coltelli e della droga

Decine di persone identificate, sequestrati due coltelli e della droga. È il primo bilancio dell’operazione interforze di controllo eseguita nel pomeriggio di martedì 11 gennaio nell’area Funghi.

Il controllo

Polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili, pompieri e il settore edilizia privata del Comune hanno fatto un sopralluogo nell’area Funghi. Tantissime le persone controllate e identificate: alcuni stranieri non avevano il permesso di soggiorno e saranno espulsi. Tre sono già partiti in direzione del Centro permanenza rimpatri di Gorizia. All’interno dei circoli privati e in alcune strutture della zona sono state riscontrate irregolarità oltre al ritrovamento e al sequestro di due coltelli e di sostanze stupefacenti.