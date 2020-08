In cinque giorni sono un migliaio le persone identificate dalla Polfer: 10 denunce e 2 Daspo

In cinque giorni la polizia ferroviaria nelle stazioni del Veneto ha identificato 1308 persone e ne ha denunciate 10, oltre ad aver emesso 2 Daspo urbani. I controlli di vigilanza dal 1 al 5 agosto sono stati 148.

I controlli

Il flusso di viaggiatori è aumentato, soprattutto di chi utilizza il treno per andare in vacanza. Sotto la lente sono finite soprattutto le stazioni di Padova, Mestre e Venezia Santa Lucia dove gli agenti della Polfer sono stati affiancati dalla polizia giudiziaria in ambiti civili per specifici servizi antiborseggio. Due donne originarie della Bosnia, a questo proposito, sono state denunciate per furto aggravato commesso ai danni di un turista straniero.

Mestre e Venezia

A Mestre sono state denunciate 3 persone inottemperanti al foglio di via del Questore e al divieto di ritorno nel Comune. È stato anche identificato per violenza sessuale un cittadino straniero che, stando alle accuse rivoltegli da una giovane, l’avrebbe palpeggiata sul treno proveniente da Trieste. A Venezia, invece, è stata denunciata una 34enne di origine tunisina che ha disatteso gli obblighi sulla sorveglianza speciale.

Padova

Nella stazione della città del Santo sono state denunciate 4 persone per oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto a declinare le generalità e possesso ingiustificato di arma da taglio: un 30enne padovano aveva in tasca un coltello a serramanico di 20 centimetri, posto sotto sequestro. Sono stati emessi anche due Daspo urbani nei confronti di due persone che gironzolavano in stazione apparentemente senza un motivo. Inoltre, è stato rintracciato un 45enne di Roma al quale era stato notificato un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio e relativi alla droga.