Controllo in 6 appartamenti: identificate 25 persone, due sono irregolari

I carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta hanno controllato le abitazioni in cui vivono 25 stranieri. E hanno trovato diverse irregolarità.

Il fatto

Nella mattinata di venerdì 28 maggio i carabinieri, assieme alla polizia locale, sono intervenuti a Campo San Martino, in via Martiri della Libertà, dove 25 nigeriani vivono in 6 appartamenti. Sono state riscontrate alcune irregolarità sulle dichiarazioni di ospitalità per le quali la polizia locale staccherà una sanzione. C’erano anche due persone irregolari, sottoposte a fotosegnalamento. Si tratta di una donna di 27 anni che dovrà presentarsi in questura per regolarizzare la sua posizione, e un uomo di 28 anni con precedenti che riceverà un decreto di espulsione.