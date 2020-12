Aggressivi durante l'identificazione, il controllo si fa teso: 4 denunce per resistenza

Un controllo ad alta tensione, si direbbe. I carabinieri di Prato della Valle e i colleghi del IV battaglione Veneto di Mestre hanno affrontato un gruppo decisamente aggressivo.

La vicenda

Nella serata di giovedì 10 dicembre i carabinieri hanno fermato in via Guido Reni 4 tunisini senza fissa dimora e noti alle forze di polizia, tra i 26 e i 14 anni. Durante la fase di identificazione i ragazzi si sono dimostrati violenti e hanno cercato di opporre resistenza, senza però riuscire nel loro intento, tantomeno a ferire i carabinieri. Due di loro sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga perché trovati con due involucri di hashish: per tutti la denuncia di resistenza a pubblico ufficiale.