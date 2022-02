Disordini in piazza delle Erbe, convalidato l'arresto del 57enne anti-Green Pass

Nessuno sconto: Laura Chillemi, giudice del Tribunale monocratico, ha convalidato l'arresto di Luca Montini, il 57enne che sabato 12 febbraio è stato protagonista dei minuti di tensione in piazza delle Erbe durante la manifestazione anti-green Pass non autorizzata.

I fatti

Processato per direttissima, il 57enne (già noto alle forze dell'ordine in quanto tra i protagonisti nel 2008 di un'altra manifestazione non autorizzata per protestare contro l'installazione di un'antenna telefonica in zona aeroporto Allegri) è accusato di resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità: lo scorso sabato, infatti, alla vista degli uomini della Digos è scappato quando gli è stato chiesto di fornire le proprie generalità. Una volta raggiunto, Montini ha reiterato il proprio comportamento approfittando della scelta degli altri "dissidenti", che hanno accerchiato i poliziotti: è stato dunque necessario l'intervento del Secondo reparto mobile per riportare la calma. Oltre all'arresto figurano tre denunciati: tra loro c'è anche Cristiano Fazzini, leader del movimento VenetoNoGreenPass, deferito per manifestazione non autorizzata.