Investito in via Avanzo, martedì i funerali in Friuli. L'uomo alla guida: «Vorrei partecipare»

Si svolgeranno martedì alle 14.30 nel duomo di Venzone in Friuli i funerali di Fabrizio Copetti, 55 anni, trovato lunedì sera agonizzante in via Avanzo, dopo essere stato travolto presumibilmente dalla Citroen C1 di Michele Salmaso (in foto in basso). «Vorrei anche essere presente al funerale, chiederò al mio avvocato in merito all'opportunità di andare» ha detto il presunto investitore, a cui però probabilmente non sarà concesso presentarsi in Chiesa. Dalla sua auto è stato prelevato il Dna che sarà comparato con quello ottenuto negli esami necroscopici della vittima. I prossimi giorni Salmaso si farà interrogare assistito dal suo avvocato Riccardo Cerioni. Oggi la camera ardente alla casa funeraria Brogio di Cadoneghe.