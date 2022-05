Sorpresi a spacciare cocaina dai carabinieri, coppia di pusher in arresto

Proprio nel momento in cui le mani si stringevano i carabinieri hanno tirato fuori le manette. Due pusher sono stati arrestati per spaccio.

Il fatto

Nella sera di lunedì 2 maggio un 55enne e una 32enne che abitano nella città del Santo, entrambi nigeriani, si trovavano a Limena. Qui hanno incontrato un 42enne di San Giorgio in Bosco e stavano per cedere poco più di un grammi di cocaina quando i carabinieri di Camposampiero li hanno sorpresi. Una volta bloccati i due spacciatori, i militari dell'Arma hanno perquisito le loro case trovando quasi due grammi di cocaina e 320 euro in contanti, probabilmente guadagnati grazie allo spaccio. I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni mentre il cliente è stato segnalato alla Prefettura. Al rito direttissimo in tribunale gli arresti sono stati convalidati.