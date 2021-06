Si staccano pezzi del cornicione di un palazzo in via Vescovado: strada chiusa

È crollato il cornicione di una delle finestre del palazzo Luzzato Dina di via Vescovado, all’altezza di vicolo Selvatico Estense. Polizia municipale e vigili del fuoco hanno transennato l’area.

Il fatto

È accaduto intorno alle 17 di mercoledì 23 giugno. Un gran tonfo e grossi cocci di cornicione si sono staccati dalla finestra del palazzo che ospita il dipartimento di Scienze storiche in via Vescovado. La polizia locale ha transennato l’area, chiudendo la via all’accesso delle auto mentre i vigili del fuoco controllavano la stabilità del resto del cornicione. Fortunatamente nessuno passava lì sotto nel momento in cui si sono staccati i pezzi, né veicoli né persone. «Oggi pomeriggio è ceduto un cornicione di una finestra a palazzo Luzzato Dina, sede del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità – afferma Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova –. Fortunatamente il cedimento non ha coinvolto persone, né veicoli, né causato danni. Ringrazio i Vigili del Fuoco per l’intervento rapido nel mettere in sicurezza la zona. Stiamo già lavorando per accertare i motivi di quanto accaduto».