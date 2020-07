Si stacca un pezzo di cornicione da un palazzo: tram bloccato, circolano i bus sostitutivi

Un pezzo di cornicione si è staccato da un palazzo di Corso del Popolo e i frammenti si sono sparsi tra il marciapiede e la strada. La circolazione del tram è bloccata dalla mattina.

Il fatto

Nella mattina di giovedì 23 luglio sono caduti dei pezzi di cornicione da un palazzo, dalla parte che divide il secondo e il terzo piano. La carreggiata che dalla stazione porta verso il centro è stata parzialmente bloccata per permettere ai vigili del fuoco e alla polizia locale di mettere in sicurezza l’area. Di conseguenza il tram è rimasto bloccato e sono entrati in funzione gli autobus sostitutivi.

Notizia in aggiornamento