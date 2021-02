Coronavirus, l'aggiornamento su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di sabato 20 febbraio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

Sono 5.120 attualmente i positivi nella provincia di Padova. Sono 91 casi in più rispetto alle ultime ore. Lo rende noto la Regione Veneto nel report del 21 febbraio. 60.639 i casi totali di Coronavirus in tutta la provincia di Padova, il dato comprende anche le vittime e chi non è più positivo dopo due tamponi: i guariti, i "negativizzati virologici", sono 54.102.

Veneto

La provincia che ha registrato il maggior incremento è Treviso con 116, poi Venezia con 111, Padova con 91, Verona con 63 casi, Vicenza con 51, Belluno con 16 e Rovigo con 3. I ricoverati positivi al Covid sono ora 233 negli ospedali di tutta la provincia di Padova: 202 in reparto (-3) e 31 in terapia intensiva (0). Sono 456 i nuovi casi di positività e nelle ultime ore in Veneto, nessun decesso registrato. 764 ricoveri in reparto (-13) e 102 (+2) in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, un anno fa, sono 9.712 le persone decedute in Veneto e 326.507 i casi totali. Le persone attualmente positive sono 22.085 e i "negativizzati virologici" sono 294.710.

Ospedali

Nelle strutture territoriali ci sono 138 (-1) persone positive al covid ricoverate, sono 38 le persone guarite ma ancora ricoverate. Nelle strutture padovane ci sono 44 pazienti (-1). Dal 21 febbraio scorso i decessi in queste strutture sono 201 (0) e i dimessi 1712.